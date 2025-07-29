Минпросвещения России утвердило список учебников для изучения татарского языка
В реестр попали 25 учебников, методических пособий и задачников
Министерство просвещения России опубликовал федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Срок действия документа распространяется на период до 2026—2029 годов в зависимости от конкретного учебника.
Учебные материалы разработаны для нескольких категорий обучающихся. В их числе — учебники татарского языка для школ с русским языком обучения, пособия для изучения татарского как родного языка, а также учебники русского родного языка для учащихся 6—9-х классов.
В качестве издателей выступают: «Магариф-Вакыт», «Просвещение», издательство Академии наук Татарстана и Татарское книжное издательство. Учебники подготовлены специалистами в области филологии и методики преподавания. Все учебные материалы прошли необходимую экспертизу и соответствуют федеральным требованиям к образовательному процессу.
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