Минпросвещения России утвердило список учебников для изучения татарского языка

В реестр попали 25 учебников, методических пособий и задачников

Фото: Динар Фатыхов

Министерство просвещения России опубликовал федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Срок действия документа распространяется на период до 2026—2029 годов в зависимости от конкретного учебника.

Учебные материалы разработаны для нескольких категорий обучающихся. В их числе — учебники татарского языка для школ с русским языком обучения, пособия для изучения татарского как родного языка, а также учебники русского родного языка для учащихся 6—9-х классов.

В качестве издателей выступают: «Магариф-Вакыт», «Просвещение», издательство Академии наук Татарстана и Татарское книжное издательство. Учебники подготовлены специалистами в области филологии и методики преподавания. Все учебные материалы прошли необходимую экспертизу и соответствуют федеральным требованиям к образовательному процессу.

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Дмитрий Зайцев