В Саратовской области дроны повредили жилые дома

Два жителя Саратова обратились за медицинской помощью

В нескольких домах Энгельса частично выбило стекла. При этом пострадавших нет, о чем сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram‑канале в 03:07.

Спустя полтора часа Бусаргин дополнил информацию: в результате атаки также пострадало несколько домов в Саратове — там тоже частично выбиты стекла. Два человека обратились за медицинской помощью.

Точное количество уничтоженных над Саратовской областью беспилотников в Минобороны не назвали.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Напомним, за последние сутки над регионами страны были уничтожены 283 украинских беспилотника, в том числе над территорией Татарстана.

Рената Валевеа