В Уфе два беспилотника попали в строящийся дом — двое пострадали
Госпитализация строителям не потребовалась.
Украинские дроны сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы. Об этом глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил в своем Telegram‑канале.
Два беспилотника упали на строящийся дом в микрорайоне Затон. В результате падения произошло возгорание утеплителя. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали огонь.
В инциденте пострадали два строителя — они получили легкие травмы. Госпитализация им не потребовалась.
Сегодня над регионами России были уничтожены 283 украинских беспилотника — в том числе над территорией Татарстана.
Ранее в нескольких домах Энгельса и Саратова частично выбило стекла из-за налета беспилотников. Предварительно, пострадавших не оказалось.
