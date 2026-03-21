В Уфе два беспилотника попали в строящийся дом — двое пострадали

Украинские дроны сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы. Об этом глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил в своем Telegram‑канале.

Два беспилотника упали на строящийся дом в микрорайоне Затон. В результате падения произошло возгорание утеплителя. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали огонь.

В инциденте пострадали два строителя — они получили легкие травмы. Госпитализация им не потребовалась.

Сегодня над регионами России были уничтожены 283 украинских беспилотника — в том числе над территорией Татарстана.

Ранее в нескольких домах Энгельса и Саратова частично выбило стекла из-за налета беспилотников. Предварительно, пострадавших не оказалось.

Рената Валеева