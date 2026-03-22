Казань вошла в число самых популярных направлений для зимнего отдыха

Столицу Татарстана традиционно обогнали Москва и Санкт-Петербург

Казань вошла в число самых востребованных направлений для зимнего отдыха в России, заняв одну из лидирующих позиций после Москвы и Санкт‑Петербурга. Об этом сообщили «Реальному времени» в «Отелло».

На Москву пришлось 20% всех бронирований на этот период. Санкт‑Петербург занял второе место с долей 11%. Казань расположилась следом за этими мегаполисами в числе наиболее востребованных городов, наряду с Новосибирском, Екатеринбургом, Краснодаром, Владивостоком и Сочи (включая Адлер и Эсто‑Садок).

По результатам опроса ЮMoney, этой зимой 51% опрошенных брали отпуск, еще 12% до сих пор находятся на отдыхе, а 3% решили обойтись без зимнего отпуска. Из тех, кто отдыхал, подавляющее большинство (80%) провели каникулы в России, 14% ездили за границу, а 6% успели совместить оба формата.

Напомним, 69% россиян за последние 1—2 года совершали поездки по России с различными целями, из них 8% туристов побывали именно в Татарстане.

Рената Валеева