В Казани зафиксировано падение цен на вторичные квартиры

Медианная стоимость квадратного метра вторичного жилья в Казани сократилась на 4%, до 202 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

После январской стагнации цены на вторичное жилье начали снижаться в половине крупных городов России, свидетельствуют данные анализа нейросети Алиса AI по тематическому поиску «Яндекса» по квартирам, предоставленные «Реальному времени».

В феврале медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке сократилась на 0,8% относительно января и составила 138 тыс. рублей. В 18 городах зафиксировано снижение цен, еще в восьми — стагнация.

В городах-миллионниках снижение оказалось более заметным — минус 1,6%, до 157 тыс. рублей за квадратный метр. Наибольшее падение отмечено в Тюмени (5%, до 130 тыс. рублей), Барнауле (4,7%, до 128 тыс. рублей) и Воронеже (4,3%, до 113 тыс. рублей).

В отдельных городах динамика оставалась стабильной: Ростове-на-Дону (+0,4%, до 128 тыс. рублей), Омске (+0,3%, до 112 тыс. рублей), Балашихе (0,3%, до 171 тыс. рублей).

Тройку лидеров по стоимости квадратного метра традиционно составляют Москва (+2,3%, до 441 тыс. рублей), Санкт-Петербург (1%, до 249 тыс. рублей) и Казань (4%, до 202 тыс. рублей). Февральская динамика демонстрирует постепенный переход от стагнации к ценовой коррекции.

Ариана Ранцева