ФСБ предотвратила покушение на Сергея Шойгу

Диверсанты планировали взрыв на Троекуровском кладбище

Фото: Максим Платонов

ФСБ предотвратила готовившееся покушение на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, которое, по данным газеты «Московский комсомолец», готовила группа диверсантов по заданию украинских спецслужб.

Издание сообщает, что злоумышленники планировали осуществить покушение в момент, когда Шойгу должен был посетить захоронение своих родственников на Троекуровском кладбище в Москве.

14 ноября ФСБ проинформировала о нейтрализации террористической угрозы, направленной против одного из высших должностных лиц России. Согласно информации спецслужб, взрыв планировалось осуществить у могилы близких на одном из московских кладбищ, используя замаскированное под вазу с цветами взрывное устройство, в которое была встроена видеокамера.

В рамках расследования задержаны трое лиц, причастных к подготовке теракта. Среди задержанных — супружеская пара из числа граждан России и мигрант, прибывший из одной из стран Центральной Азии.

Рената Валеева