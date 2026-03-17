Генеральный директор FLAMAX провел встречу с APRO INDUSTRIE

Российский производитель посетил заводскую площадку партнера в Лионе

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

Накануне генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин посетил Лион, где расположена заводская площадка постоянного партнера предприятия — Apro Industrie. В рамках визита он провел ряд рабочих встреч с партнерами и коллегами, обсудив актуальные вопросы и технологические тренды.

По словам топ-менеджера российской компании, несмотря на непростые для международного бизнес-сообщества времена, партнерам удалось сохранить хорошие рабочие и дружеские отношения.

«В наступивший санкционный период FLAMAX столкнулся с практически полным параличом деятельности, — вспоминает Фиргат Зиганшин. — «Сломались» логистические и финансовые потоки. Исполнение наших контрактных обязательств перед клиентами и партнерами стало невозможным. Но в самые короткие сроки мы смогли встать на ноги, локализовать производство в России, и теперь 100% комплектующих производим на собственной производственной площадке. Все это стало возможным благодаря поддержке наших французских друзей и российских партнеров».

«Сегодня FLAMAX является носителем оригинальной технологии, которую мы долгие годы, шаг за шагом, перенимали у ее создателей, — продолжил Фиргат Зиганшин. — Все остальное — это проекции и копирования, которые зачастую не соответствуют ни стандартам качества, ни требованиям безопасности. И это предельно ясно: для того, чтобы профессионально предлагать себя рынку, жизненно необходимо обладать технологией, понимать, как устроен продукт, каким образом возникла идея и осуществлялась ее реализация, что вложили в концепцию разработчики.

Забегая вперед, скажу: в скором времени мы представим инновационный продукт, который позволит более уверенно управлять инфраструктурой безопасности и водоснабжения предприятий и населенных пунктов. А пока лишь добавлю, что мне очень повезло собрать вокруг себя замечательную команду, которая разделяет мои фундаментальные ценности и стремления.

Вместе мы работаем над тем, как сохранить российские водные ресурсы и сберечь этот ценнейший актив для будущих поколений!» — резюмировал генеральный директор FLAMAX.

