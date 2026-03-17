Билайн запустил в Татарстане скидку для людей с инвалидностью и других льготников
Билайн запустил постоянную скидку в размере 20%* для дополнительных групп клиентов, которые пользуются государственными льготами
Мобильная связь по выгодной цене доступна в подписке bee**. Теперь социальную скидку на абонентскую плату получают еще больше клиентов Билайна:
- граждане, потерявшие кормильца;
- лица, пострадавшие от техногенных катастроф;
- государственные служащие и военные, вышедшие на пенсию по выслуге лет;
- люди с инвалидностью;
- дети до 14 лет, относящиеся к перечисленным категориям (скидка оформляется законным представителем).
Право на льготы достаточно подтвердить один раз — после этого скидка действует постоянно, если клиент пользуется тарифным планом в подписке bee. Оформить ее можно двумя способами: лично в любом салоне Билайна (с подтверждающим документом: например, пенсионным удостоверением, справкой медико-социальной экспертизы) или дистанционно — через чат-бот в мобильном приложении Билайна (12+). Социальную скидку могут подключить как новые, так и действующие клиенты Билайна.
Ранее компания запустила аналогичную скидку для пенсионеров по возрасту. Опция оказалась востребованной. Только в Республике Татарстан с декабря 2024 года по декабрь 2025 года число пользователей, оформивших льготу, выросло в 4 раза. В целом по стране за тот же период количество подключений среди пенсионеров старше 60 лет увеличилось на 234%.
Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения Билайна:
«Мы стремимся делать мобильную связь доступной для всех жителей Татарстана, поэтому последовательно расширяем социальную скидку на абонентскую плату. Но забота о клиентах не ограничивается выгодными тарифами: мы постоянно работаем над защитой от телефонных мошенников и запускаем новые сервисы для безопасности, создавая связь, в которой технологии работают на благо пользователей».
Социальная скидка — не единственная мера поддержки Билайна. Среди других форматов заботы — бесплатные консультации по кибербезопасности, помощь в защите смартфона от мошенников, тренажер по распознаванию злоумышленников во время разговора, а также группа быстрого реагирования, которая помогает связаться с банком или «Госуслугами», чтобы минимизировать последствия атак. Чтобы позвонить на бесплатную горячую линию по вопросам мошенничества, нужно набрать 0611 (для клиентов Билайна) или 8-800-700-06-11 (для других операторов).
Реклама ПАО «ВымпелКом».
Справка
*Скидка 20% на абонентскую плату доступна в подписке bee и активируется автоматически после анализа документов, подтверждающих льготу, в течение 7 дней после подключения к подписке.
**bee — би.
