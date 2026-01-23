Пассажиропоток на маршруте Нижний Новгород — Казань вырос на 11% в 2025 году

Повышение популярности направления во многом связано с обновлением подвижного состава

Фото: Максим Платонов

В 2025 году зафиксирован рост пассажиропотока на межрегиональном железнодорожном маршруте Нижний Новгород — Казань: электричками воспользовались 444 тыс. человек, что на 11% превышает показатель предыдущего года. Перевозки осуществляются по Горьковской железной дороге, напомнили в Минтрансе Татарстана.

Повышение популярности направления во многом связано с обновлением подвижного состава. На линии работают электропоезда нового поколения серии ЭП3Д.



Электропоезда курсируют ежедневно по фиксированному расписанию. Время в пути составляет 5 часов 55 минут. Из Нижнего Новгорода поезда отправляются в 05:10 и 16:08, прибывая в Казань в 11:05 и 22:03 соответственно. Обратные рейсы из Казани стартуют в 05:25 и 15:54, прибывая в Нижний Новгород в 11:20 и 21:49.

Напомним, из Казани в Москву в 2025 году перевезены 752 тыс. человек, рост составил 4,3%. Столицу Татарстана и Москву связывают 17 поездов дальнего следования.

Рената Валеева