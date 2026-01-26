Воздух Татарстана соответствует санитарным нормам на 99%

В городских поселениях этот показатель составляет 99,3%, в сельских — 99,7%

Фото: Артем Дергунов

По итогам 2025 года специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии» Татарстана провели анализ 25 255 проб воздуха, взятых в течение 12 месяцев. Из них 20 949 проб были взяты в городских поселениях, 4 306 — в сельских. Об этом сообщает Роспотребнадзор РТ.

Результаты исследований показали высокий уровень соответствия нормам. В городских поселениях 99,3% проб соответствуют гигиеническим нормативам, в сельских — 99,7%. Для сравнения: в 2024 году показатели составляли 99,4 и 99,9% соответственно.

Основными загрязнителями воздуха на территории республики остаются взвешенные вещества, различные виды пыли, углерод (сажа), оксиды азота и углерода, диоксид серы, фенол, формальдегид, бензапирен, а также ряд органических соединений, включая этилбензол, бензол, толуол, ксилол и аммиак.

Ранее сообщалось, что количество зафиксированных на АСКЗА превышений в Татарстане с 2024 года снизилось в 6 раз.

Наталья Жирнова