В Советском районе Казани завершилось строительство поликлиники №20
Она предназначается для жителей ЖК «Весна» и окружающих микрорайонов Советского района
В Казани завершилось строительство нового филиала городской поликлиники №20 на улице Умырзая, предназначенного для жителей ЖК «Весна» и окружающих микрорайонов Советского района, сообщает мэрия города.
Новое медучреждение возведено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и способно принимать до 400 пациентов ежедневно.
Помещение общей площадью более 7 тыс. кв. метров оснащено современным оборудованием, включая компьютерный томограф, рентгеновский аппарат и эндоскопический центр с возможностью проведения процедур под наркозом. Также поликлиника оборудована 195 рабочими местами для сотрудников, 130 медицинскими кабинетами и 18 административными помещениями.
Планируется, что медучреждение обеспечит медицинскую поддержку 36 тыс. жителей района.
