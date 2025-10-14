В Советском районе Казани завершилось строительство поликлиники №20

Она предназначается для жителей ЖК «Весна» и окружающих микрорайонов Советского района

В Казани завершилось строительство нового филиала городской поликлиники №20 на улице Умырзая, предназначенного для жителей ЖК «Весна» и окружающих микрорайонов Советского района, сообщает мэрия города.



Новое медучреждение возведено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и способно принимать до 400 пациентов ежедневно.

Помещение общей площадью более 7 тыс. кв. метров оснащено современным оборудованием, включая компьютерный томограф, рентгеновский аппарат и эндоскопический центр с возможностью проведения процедур под наркозом. Также поликлиника оборудована 195 рабочими местами для сотрудников, 130 медицинскими кабинетами и 18 административными помещениями.

Планируется, что медучреждение обеспечит медицинскую поддержку 36 тыс. жителей района.

Наталья Жирнова