Строительство новой школы в ЖК «Лето» Казани выполнено на 75%

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана строительство новой современной школы в жилом комплексе «Лето» на улице Тазетдинова выполнено уже на 75%. К 1 сентября образовательное учреждение, рассчитанное на 1 224 учащихся, будет готово принять своих первых учеников, сообщили в пресс-службе мэрии.

Общая площадь будущей школы составит 24,5 тыс. кв. м. На текущий момент строители активно ведут внутреннюю отделку помещений и монтаж фасада, который выполнен на 70%. Установка окон и дверей находится на завершающей стадии — 93% готовности.

Четырехэтажное здание школы спроектировано с учетом всех современных требований к комфорту и безопасности. В нем разместятся 74 класса, из которых 20 будут предназначены для младшей школы. На первом и втором этажах оборудуют спортивные залы. На первом этаже также предусмотрены два плавательных бассейна и школьный ресторан на 408 посадочных мест.

Для проведения общешкольных мероприятий на втором этаже расположится актовый зал на 552 посадочных места.

За прошедшие две недели подрядчики завершили ремонт двух общеобразовательных школ в Елабужском и Высокогорском районах.



Рената Валеева