Татарстанец Сергей Рыжиков совершил свой третий выход в космос

17:39, 28.10.2025

Космонавты «Роскосмоса» проведут работы по установке научной аппаратуры на внешней поверхности МКС

Фото: предоставлено пресс-службой Минмолодежи РТ

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий совершили выход в открытый космос для проведения работ по установке научной аппаратуры на внешней поверхности Международной космической станции (МКС). Об этом свидетельствует трансляция, которую ведет госкорпорация.

Космонавты покинули модуль «Поиск» российского сегмента МКС и приступили к выполнению запланированных задач. Расчетное время работы за пределами станции составляет 6 часов 28 минут.

В рамках программы выхода Рыжикову и Зубрицкому предстоит:

  • установить импульсный плазменный инжектор (эксперимент «Импульс») на модуле «Наука»;
  • заменить кассету в аппаратуре для выращивания полупроводников (эксперимент «Экран-М»);
  • очистить иллюминатор;
  • перенести внешний пульт управления дистанционным манипулятором ERA.

Для Сергея Рыжикова это третий выход в открытый космос в его карьере, для Алексея Зубрицкого — второй.

Предыдущий выход российских космонавтов в открытый космос состоялся 16 октября. Тогда Рыжиков и Зубрицкий провели работы по установке научной аппаратуры «Экран-М» на внешней поверхности МКС. Продолжительность той работы составила 6 часов 11 минут.

Рената Валеева

