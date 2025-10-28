Татарстанец Сергей Рыжиков совершил свой третий выход в космос

Космонавты «Роскосмоса» проведут работы по установке научной аппаратуры на внешней поверхности МКС

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий совершили выход в открытый космос для проведения работ по установке научной аппаратуры на внешней поверхности Международной космической станции (МКС). Об этом свидетельствует трансляция, которую ведет госкорпорация.

Космонавты покинули модуль «Поиск» российского сегмента МКС и приступили к выполнению запланированных задач. Расчетное время работы за пределами станции составляет 6 часов 28 минут.

В рамках программы выхода Рыжикову и Зубрицкому предстоит:

установить импульсный плазменный инжектор (эксперимент «Импульс») на модуле «Наука»;

заменить кассету в аппаратуре для выращивания полупроводников (эксперимент «Экран-М»);

очистить иллюминатор;

перенести внешний пульт управления дистанционным манипулятором ERA.

Для Сергея Рыжикова это третий выход в открытый космос в его карьере, для Алексея Зубрицкого — второй.

Предыдущий выход российских космонавтов в открытый космос состоялся 16 октября. Тогда Рыжиков и Зубрицкий провели работы по установке научной аппаратуры «Экран-М» на внешней поверхности МКС. Продолжительность той работы составила 6 часов 11 минут.

Рената Валеева