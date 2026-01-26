«Ак Барс» обменял Биро и Князева на Нэйтана Тодда из «Спартака»

Об этом казанский клуб объявил ночью 26 января

«Ак Барс» обменял нападающего Брэндона Биро и защитника Артемия Князева на нападающего Нэйтана Тодда из «Спартака». Об этом казанский клуб объявил ночью 26 января.

— Мы благодарим игроков за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере, — написал «Ак Барс» в официальном сообщении.

Известно, что Тодд выступал в Американской хоккейной лиге на протяжении шести сезонов. За это время он провел 215 матчей и набрал 136 (54+82) очков. В Континентальной хоккейной лиге он провел два сезона, за которые форвард набрал 93 очка в 116 играх.

21 января главный тренер казанского клуба Анвар Гатиятулин снова повторил, что в последних матчах дал шанс проявить себя резервистам. Как тогда сообщало «Реальное время», Брэндону Биро, Яшкину и, вероятно, Артемию Князеву скоро пришлось бы сменить клуб. О причинах — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова