Илья Начвин возглавил Минцифры Татарстана
Он заменил Айрата Хайруллина
Илья Начвин назначен министром цифрового развития госправления, информационных технологий и связи Татарстана. Данная информация появилась на официальном портале министерства.
До назначения на пост министра Илья Начвин работал в должности первого заместителя министра Айрата Хайруллина.
Ранее Рустам Минниханов назначил министров и глав ведомств. Однако в этом списке не были озвучены главы таких ведомств, как Минцифры и Минздрава.
