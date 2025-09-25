Новости общества

19:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Илья Начвин возглавил Минцифры Татарстана

09:46, 25.09.2025

Он заменил Айрата Хайруллина

Илья Начвин возглавил Минцифры Татарстана
Фото: официальная группа Минцифры РТ в ВК

Илья Начвин назначен министром цифрового развития госправления, информационных технологий и связи Татарстана. Данная информация появилась на официальном портале министерства.

взято с сайта tatarstan.ru

До назначения на пост министра Илья Начвин работал в должности первого заместителя министра Айрата Хайруллина.

Ранее Рустам Минниханов назначил министров и глав ведомств. Однако в этом списке не были озвучены главы таких ведомств, как Минцифры и Минздрава.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также