«Татнефтехиминвест-холдинг» обсудил инновации и цифровой суверенитет республики

Ему показали разработки в области нефтехимии, цифровых технологий и промышленного оборудования

В Кабмине Татарстана состоялось очередное заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», которое провел раис республики Рустам Минниханов. Ключевой темой мероприятия стало знакомство с разработками российских компаний и научных центров в области нефтехимии, цифровых технологий и промышленного оборудования, направленными на укрепление технологического суверенитета региона.



Первым выступил Виктор Авдеев, председатель совета директоров ГК «УНИХИМТЕК» и заведующий кафедрой химической технологии и новых материалов МГУ им. М.В. Ломоносова. Он ознакомил присутствующих с деятельностью своей группы компаний, одним из лидеров в разработке и производстве материалов и изделий на основе графитовых и полимерных композитов.

Гендиректор ООО «МФА ТЕХ» Александра Серцова представила пожаротушащие материалы для защиты электрооборудования, включая литий-ионные аккумуляторы. Эти автономные устройства способны обнаруживать и подавлять возгорания на начальной стадии и востребованы в электрическом транспорте, на складах, в жилых и коммерческих зданиях, а также в телекоммуникациях. Минниханов, комментируя доклад, назвал это направление очень интересным для многих промышленных производств Татарстана и предложил детально изучить представленные предложения.

Управляющий директор АО «ГМС Процессинг Текнолоджис» Денис Пестов ознакомил участников с производством насосного, компрессорного и блочно-модульного технологического оборудования для нефтегазового комплекса и других отраслей. Компания уже успешно сотрудничает с предприятиями республики и выразила готовность к более тесному взаимодействию, направленному на создание новых технологических производств.

С докладом «Цифровой суверенитет: от стратегии к действию» выступил генеральный директор Центра информационных технологий Республики Татарстан Альберт Халяпов. Он предложил организациям региона комплексные решения по импортозамещению иностранного программного обеспечения, подчеркнув, что такое взаимодействие позволит укрепить технологический суверенитет и обеспечит цифровую безопасность.

Гендиректор АО «Биржа «ЦТС» Виталий Хайруллин рассказал о возможностях развития биржевого товарно-сырьевого рынка Татарстана. Биржа, работающая по лицензиям Банка России, заинтересована во взаимодействии с РТ, в том числе через формирование аналитики по биржевым сделкам, что позволит учитывать реальные данные о стоимости сырья, полуфабрикатов и конечной продукции.

В завершение заседания заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко доложил о ходе подготовки к Казанскому международному электроэнергетическому форуму «ЭНЕРГОПРОМ». Форум намечен на начало апреля 2026 года.

Рената Валеева