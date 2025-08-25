Суд арестовал блогера Арсена Маркаряна

Его обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества

Фото: Динар Фатыхов

Московский суд арестовал блогера Арсена Маркаряна. Его обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает столичная прокуратура.

— Маркаряну предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»), — говорится в телеграм-канале ведомства.

На судебном заседании он возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

— Вину он не признал. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре, — отметили в ведомстве.

Кроме того, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования уголовного дела Маркаряна проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенным в интернете.

Маркарян обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). В ходе допроса блогер вину не признал.

В январе этого года прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении блогера Арсена Маркаряна за публичные призывы к террористической деятельности. В ходе мониторинга интернета прокуратура обнаружила видеоролик с интервью Маркаряна, в котором он призывает к осуществлению террористических действий на территории России с использованием беспилотных летательных аппаратов. Эти же призывы блогер озвучил во время участия в прямом эфире другого канала на видеохостинге.

Елизавета Пуншева