Суд арестовал блогера Арсена Маркаряна
Его обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества
Московский суд арестовал блогера Арсена Маркаряна. Его обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает столичная прокуратура.
— Маркаряну предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»), — говорится в телеграм-канале ведомства.
На судебном заседании он возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
— Вину он не признал. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре, — отметили в ведомстве.
Кроме того, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования уголовного дела Маркаряна проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенным в интернете.
Маркарян обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). В ходе допроса блогер вину не признал.
В январе этого года прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении блогера Арсена Маркаряна за публичные призывы к террористической деятельности. В ходе мониторинга интернета прокуратура обнаружила видеоролик с интервью Маркаряна, в котором он призывает к осуществлению террористических действий на территории России с использованием беспилотных летательных аппаратов. Эти же призывы блогер озвучил во время участия в прямом эфире другого канала на видеохостинге.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».