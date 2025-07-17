В Татарстане запретили продажу бензина несовершеннолетним

Фото: Реальное время

Депутаты Госсовета Татарстана приняли закон, запрещающий розничную продажу бензина лицам, не достигшим 18 лет. Решение было принято сразу в первом чтении и в целом в ходе 11-го заседания республиканского парламента.

Как отметила председатель комитета Госсовета Татарстана по социальной политике Светлана Захарова, представляя инициативу, законопроект направлен на предотвращение гибели на дорогах детей, управляющих питбайками и квадроциклами. По мнению авторов, закон особенно актуален в летний период, когда несовершеннолетние чаще садятся за руль мототранспорта.

— Дети не обладают знаниями безопасного движения либо умышленно их нарушают, — подчеркнула Светлана Захарова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным ГАИ Татарстана, в 2024 году число ДТП с участием несовершеннолетних на мототранспорте выросло на 40% по сравнению с 2023 годом.

За принятие законопроекта проголосовали 75 депутатов Госсовета Татарстана, против высказались три парламентария, еще трое воздержались от голосования.

В конце сентября 2024 года в интервью «Реальному времени» начальник Управления ГАИ МВД по РТ Рустем Гарипов уже поднимал вопрос о проблеме мототранспорта и детей на дорогах, призывая родителей быть внимательными и приводя примеры трагических происшествий.

Рената Валеева