Татарстан занял 15-е место по кредитному рейтингу

В январе 2026 года показатель в республике составил 738 баллов, что на 1 пункт ниже уровня января 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

Средний кредитный рейтинг российского заемщика в январе 2026 года составил 724 балла — на уровне января 2025 года. В декабре 2025 года показатель достигал 725 баллов, сообщило ОКБ «Реальному времени».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Самый высокий средний рейтинг в январе зафиксирован в Москве — 779 баллов (+3 пункта за год). В десятку также вошли Санкт-Петербург — 775 баллов (+4), Республика Чувашия — 767 (+2), Севастополь — 758 (-2), Московская область — 755 (+1), Республика Удмуртия — 754 (+5), Ханты-Мансийский АО — 751 (+2), Воронежская область — 750 (+3), Нижегородская область — 746 (+3) и Ярославская область — 745 (+2).

Татарстан занял 15-е место. Кредитный рейтинг в январе 2026 года составил 738 баллов против 739 годом ранее (-1 пункт).

При этом кредитный рейтинг жителей республики составляет 728 баллов, тогда как в Казани — 759 баллов. Разница между показателями достигает 31 балла.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан вошел в топ-5 по объему выдачи кредитов.

Ариана Ранцева