В России увеличили перечень болезней, запрещающих контракт при мобилизации

В список вошли сахарный диабет, последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей

Фото: Мария Зверева

Минобороны России расширило перечень болезней, при которых лица, ограниченно годные к военной службе, не могут заключить контракт при мобилизации, в период военного положения и в военное время. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Андрей Белоусов.

Теперь в списке насчитывается 35 пунктов, ранее их было 26. В частности, в него включили:

сахарный диабет вообще (а не только сахарный диабет I типа, как ранее);

болезни, врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций;

последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, в том числе осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности.

Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Напомним, проект приказа был опубликован в сентябре 2025 года.

Галия Гарифуллина