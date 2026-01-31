Новости общества

09:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России увеличили перечень болезней, запрещающих контракт при мобилизации

08:28, 31.01.2026

В список вошли сахарный диабет, последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей

В России увеличили перечень болезней, запрещающих контракт при мобилизации
Фото: Мария Зверева

Минобороны России расширило перечень болезней, при которых лица, ограниченно годные к военной службе, не могут заключить контракт при мобилизации, в период военного положения и в военное время. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Андрей Белоусов.

Теперь в списке насчитывается 35 пунктов, ранее их было 26. В частности, в него включили:

  • сахарный диабет вообще (а не только сахарный диабет I типа, как ранее);
  • болезни, врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций;
  • последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, в том числе осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности.
Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Напомним, проект приказа был опубликован в сентябре 2025 года.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также