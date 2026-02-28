Новости

Российские войска взяли под контроль населенные пункты в Харьковской и Запорожской областях

12:33, 28.02.2026

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны

Фото: Динар Фатыхов

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Нескучное в Харьковской области и Горькое — в Запорожской. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Российские войска освободили населенные пункты Нескучное в Харьковской области и Горькое в Запорожской области, — говорится в публикации.

Напомним, 8 февраля Минобороны России сообщало об установлении контроля над населенным пунктом Сидоровка в Сумской области.

