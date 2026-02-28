Российские войска взяли под контроль населенные пункты в Харьковской и Запорожской областях
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Нескучное в Харьковской области и Горькое — в Запорожской. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— Российские войска освободили населенные пункты Нескучное в Харьковской области и Горькое в Запорожской области, — говорится в публикации.
Напомним, 8 февраля Минобороны России сообщало об установлении контроля над населенным пунктом Сидоровка в Сумской области.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».