Автор книги «Всем Иран»: «Это может вылиться в длительное противостояние»

Специалист по Ирану оценил перспективы развития конфликта с США

Наибольшие опасения вызывают перспективы затягивания конфликта между США и Ираном, рассказал в беседе с «Реальным временем» автор книги «Всем Иран» Никита Смагин*.

— Иран уже наносит удары по американским военным базам в регионе, которые находятся в соседних странах. Поэтому есть немалый шанс, что это будет куда серьезнее того, что было в ходе 12-дневной войны. Насколько серьезнее, это уже другой вопрос, потому что это зависит от очень многих факторов. Тревожность в происходящем, что это будет какое-то очень длительное противостояние. Это тоже достаточно возможный сценарий, — отметил Смагин*.

Также он не высоко оценил перспективы возможной смены режима в Иране, потому что это очень сложная задача для реализации военными. Попытки убийств политических лидеров говорят о ставке на дестабилизацию. Но смена власти очень сильно зависит от того, как будет реагировать иранское общество: «будут ли они выступать с протестами, будут ли они атаковать силы безопасности сами, будут ли они сами пытаться захватывать власть».

* признан Минюстом России иностранным агентом