Акции российских нефтяных компаний отреагировали ростом на военную операцию в Иране
Рост составлял 1,5—2,5%
Акции российских нефтяных компаний на торгах в субботу выросли на 1,5—2,5% после начала военной операции против Ирана.
По состоянию на 11:55 наблюдалась следующая динамика:
- акции «Лукойла» подорожали на 2,15%;
- акции «Роснефти» — на 2,73%;
- акции «Газпром нефти» — на 2,27%, до 518;
- акции «Татнефти» — на 2,76%;
- акции «Башнефти» — на 1,83%;
- акции «Сургутнефтегаза» — 2,54%.
Напомним, сегодня Тель-Авив нанес «превентивный удар» по Ирану, позже о начале военной операции заявил Вашингтон. В ответ Иран заявил об атаке Израиля, а также нанес удары по американским базам в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.
Авиационные власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для обеспечения безопасности полетов. Временные ограничения ввели также в ОАЭ.
