Каринэ Геворгян о войне в Иране: Ормузский пролив будет перекрыт

Политолог и востоковед прогнозирует дальнейшее расширение конфликта на весь Ближний Восток

Фото: скриншот видео интервью

Иран готов перекрыть Ормузский пролив и, скорее всего, это сделает, такое мнение выразила политолог и востоковед Каринэ Геворгян в беседе с корреспондентом «Реального времени». Через этот пролив идут значительные поставки нефти на мировой рынок.

— Я знаю, что Иран подготовил все для того, чтобы перекрыть Ормузский пролив. Вот когда его перекроют, это большой вопрос. Когда летают ракеты, а лоцманами является иранская сторона, логично предположить, что в этих условиях Ормузский пролив будет перекрыт, — рассказала Геворгян.

Она отметила что конфликт уже охватывает значительное число стран, и вряд ли продлится четыре дня, как это прогнозируют в США.

— Трампа доломали, и он вынужден будет пойти на потерю репутации, потому что все эти заявления относительно того, что они там 4 дня себе запланировали (на проведение операции), но Иран заявил, что никаких красных линий не будет. Уже был удар по штаб квартире Пятого флота США в Манаме (Бахрейн), идут удары по Абу Даби и так далее, — отметила Геворгян.

Дмитрий Медведев сегодня также заявил, что переговоры с Ираном были фиктивными.