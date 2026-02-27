Раис Татарстана прибыл в Благовещенск с рабочим визитом
В ходе визита обсудят расширение поставок и сотрудничество с КНР
Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Благовещенск.
В рамках визита он примет участие в церемонии открытия Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта «ЗимФестАмур».
В дальнейшем стороны планируют расширить поставки в Амурскую область продукции машиностроения Татарстана, развивать сотрудничество в судостроении и увеличить объемы поставок товаров народного потребления.
Также планируется использовать возможности Амурской области для развития сотрудничества с Китаем и странами Тихоокеанского региона.
