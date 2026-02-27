Компании Татарстана усилят внимание к психическому здоровью сотрудников

Две трети работодателей региона назвали поддержку эмоционального состояния приоритетом на 2026 год

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

69% компаний региона в 2026 году намерены сделать приоритетом поддержку эмоционального здоровья сотрудников. Об этом стало известно из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении «Реального времени».

Это направление назвали ключевым 78% топ-менеджеров, 71% руководителей среднего звена, 70% HR-директоров и 69% рядовых HR-специалистов.

В 2026 году 52% работодателей Татарстана планируют внедрить программы по измерению и снижению стресса. Организацию мастер-классов по личностному развитию рассматривают 44% компаний, консультации корпоративного психолога — 40%. Программы и приложения для медитации намерены внедрять 24% организаций, онлайн психологическую помощь — 20%, арт-терапию — 16%.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

При этом сейчас подобные инициативы отсутствуют в 69% компаний региона. В 11% организаций уже действует онлайн-психологическая помощь, столько же проводят мастер-классы по личностному развитию. Консультации корпоративного психолога, горячие линии поддержки и программы для медитации доступны в 3% компаний, арт-терапия — в 2%.

Ариана Ранцева