Первый учебник по беспилотникам выпустили для школьников старших классов

Фото: Артем Дергунов

Издательство Просвещение совместно с Кружковым движением НТИ выпустило учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» для учащихся старших классов. Об этом сообщает ТАСС.

Издание стало первым школьным учебником по беспилотным технологиям. Оно прошло государственную экспертизу, получило официальный статус и включено в федеральный перечень Министерством просвещения РФ.

Учебник предназначен для углубленного изучения темы на профильных занятиях по физике и информатике, а также может использоваться во внеурочной деятельности и дополнительном образовании.

В пособии представлен полный цикл создания беспилотного летательного аппарата — от конструирования и программирования до испытаний. Отдельный раздел посвящен правовым вопросам, включая регистрацию аппаратов и согласование полетов.

Ариана Ранцева