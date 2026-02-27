В Казани за сутки очистили 215 крыш от снега

Всего в городе 2 090 скатных кровель, из них 1 695 приведены в нормативное состояние

Фото: Динар Фатыхов

В Казани за прошедшие сутки от снега и наледи очищено 215 кровель многоквартирных домов. Всего в городе насчитывается 2 090 скатных крыш, из них 1 695 приведены в нормативное состояние. Работы выполнены на 81%, сообщает мэрия.

Наибольший объем пришелся на Советский район — там за сутки очищены 93 кровли. В Кировском и Московском районах приведены в порядок 50 крыш, в Вахитовском и Приволжском — 42. В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах очищено 30 скатных кровель.

Одновременно продолжается расчистка дворов. За сутки задействованы 230 единиц спецтехники и 1 397 дворников. С придомовых территорий вывезено более 28 тыс. тонн снега.

Всего очищено 4 066 дворов из 4 177, что составляет 97% от общего числа.

Ранее «Реальное время» писало, что уборка снега с крыш в Татарстане обернулась травмами для 17 человек за месяц.

Ариана Ранцева