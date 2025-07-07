Лавров: Россия готова обеднять иранский уран

Россия обладает технологическими возможностями для обеднения урана и готова предоставить соответствующие услуги Ирану. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам своего участия в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что речь идет не о посредничестве, а о прямых услугах, предусмотренных еще Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

— Путин напоминал о том, что, когда была согласована совместная всеобъемлющая программа действий по иранской ядерной программе, она учитывала возможности России по предоставлению услуг, связанных с обеднением урана, который накопился в Исламской Республике Иран до принятия этого документа, с обеднением урана до уровня, необходимого для энергетических целей, для использования на атомных электростанциях, — цитирует его ТАСС.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Министр напомнил, что после одностороннего выхода США из СВПД Иран не имел обязательств по ограничению обогащения урана. На фоне ведущихся сейчас дискуссий об иранской ядерной программе Москва вновь заявила о своей готовности помочь.

— Поскольку за годы после того, как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из этой совместной всеобъемлющей программы, у Ирана не было обязательств по ограничению обогащения, а сейчас об этом ведется речь. Мы просто напомнили, что у нас есть такие технологические возможности и мы готовы их предоставить, забирая излишки чрезмерно обогащенного урана для переработки в Россию и возвращая энергетически обогащенный уран в исламскую республику на ее объекты ядерной энергетики, — указал Лавров.

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает выделение Ирану $30 млрд за отказ от обогащения урана.

Рената Валеева