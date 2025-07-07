Лавров: Россия готова обеднять иранский уран
Россия обладает технологическими возможностями для обеднения урана и готова предоставить соответствующие услуги Ирану. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам своего участия в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что речь идет не о посредничестве, а о прямых услугах, предусмотренных еще Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
— Путин напоминал о том, что, когда была согласована совместная всеобъемлющая программа действий по иранской ядерной программе, она учитывала возможности России по предоставлению услуг, связанных с обеднением урана, который накопился в Исламской Республике Иран до принятия этого документа, с обеднением урана до уровня, необходимого для энергетических целей, для использования на атомных электростанциях, — цитирует его ТАСС.
Министр напомнил, что после одностороннего выхода США из СВПД Иран не имел обязательств по ограничению обогащения урана. На фоне ведущихся сейчас дискуссий об иранской ядерной программе Москва вновь заявила о своей готовности помочь.
— Поскольку за годы после того, как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из этой совместной всеобъемлющей программы, у Ирана не было обязательств по ограничению обогащения, а сейчас об этом ведется речь. Мы просто напомнили, что у нас есть такие технологические возможности и мы готовы их предоставить, забирая излишки чрезмерно обогащенного урана для переработки в Россию и возвращая энергетически обогащенный уран в исламскую республику на ее объекты ядерной энергетики, — указал Лавров.
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает выделение Ирану $30 млрд за отказ от обогащения урана.
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