В Татарстане построят центр адаптивного спорта для участников СВО
В Татарстане будет построен центр адаптивного спорта для участников СВО, получивших различные виды травм. Об этом сообщила глава Фонда защитников Отечества в Татарстане Гузель Удачина.
Правительство республики поддержало инициативу. Параметры и место строительства нового центра на сегодняшний день не определены.
Центр адаптивного спорта будет ориентирован на участников СВО, получивших инвалидность.
Всего в Фонд защитников Отечества в Татарстане за помощью обратились около 27 тысяч участников СВО. Из них 8,4 тысячи находятся под индивидуальным сопровождением.
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