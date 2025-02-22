В Татарстане построят центр адаптивного спорта для участников СВО

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане будет построен центр адаптивного спорта для участников СВО, получивших различные виды травм. Об этом сообщила глава Фонда защитников Отечества в Татарстане Гузель Удачина.

Правительство республики поддержало инициативу. Параметры и место строительства нового центра на сегодняшний день не определены.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Центр адаптивного спорта будет ориентирован на участников СВО, получивших инвалидность.

Всего в Фонд защитников Отечества в Татарстане за помощью обратились около 27 тысяч участников СВО. Из них 8,4 тысячи находятся под индивидуальным сопровождением.

Зульфат Шафигуллин