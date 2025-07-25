Семья баскетболиста Яниса Тиммы подаст в суд на Анну Седакову
Родные спортсмена намерены претендовать на все сбережения певицы
Семья погибшего баскетболиста из Латвии Яниса Тиммы подаст в суд на певицу Анну Седокову, заявила адвокат Маргарита Грачева. Об этом сообщает РИА «Новости».
Родственники спортсмена намерены претендовать на все сбережения певицы в рамках раздела имущества и восстановления прав обязательного наследника Кристиана Тиммы. Они отмечают, что певица от переговоров отказывается и сохраняет молчание.
17 декабря 2025 года тело бывшего мужа Анны Седаковой нашли в центре Москвы. Было установлено, что Янис Тимма покончил с собой.
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