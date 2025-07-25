Семья баскетболиста Яниса Тиммы подаст в суд на Анну Седакову

Родные спортсмена намерены претендовать на все сбережения певицы

Фото: Михаил Захаров

Семья погибшего баскетболиста из Латвии Яниса Тиммы подаст в суд на певицу Анну Седокову, заявила адвокат Маргарита Грачева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Родственники спортсмена намерены претендовать на все сбережения певицы в рамках раздела имущества и восстановления прав обязательного наследника Кристиана Тиммы. Они отмечают, что певица от переговоров отказывается и сохраняет молчание.

17 декабря 2025 года тело бывшего мужа Анны Седаковой нашли в центре Москвы. Было установлено, что Янис Тимма покончил с собой.

Дарья Сайфиева