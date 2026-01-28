Татарстан находится в числе лидеров по развитию устойчивого туризма

Республика расположилась на четвертом месте после Санкт-Петербурга, Москвы, а также Кемеровской и Нижегородской областей

Фото: Мария Зверева

Татарстан продемонстрировал высокие результаты в развитии туристической отрасли, заняв четвертую позицию в общероссийском «Зеленом рейтинге» устойчивого туризма. В Приволжском федеральном округе регион уступил только Нижегородской области.

Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Москва, а также Кемеровская и Нижегородская области, поделившие третье место.



Эксперты отметили успешное развитие туристической сферы в Татарстане благодаря сбалансированному подходу к использованию культурно-познавательных и природных ресурсов. Особое внимание было уделено активному участию местного бизнеса в экологических и социальных проектах.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Среди достижений республики выделяется успех гостиничной сети TASIGO. Отель Kazan Palace by TASIGO стал первым в России, получившим престижный международный сертификат Green Globe. Кроме того, в Казани создана эффективная система информирования о доступности туристических объектов для маломобильных групп населения.

Тем не менее хоть Татарстан и принял рекордные 4,5 млн туристов в 2025 году, но отрасль сталкивается с вызовами: замедление роста турпотока, экономия гостей, однообразие турпродукта и жесткая конкуренция с рынком посуточной аренды. Председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов обозначил ключевые риски и пути регулирования сектора ради устойчивого развития. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова