Памятник нефтяникам Лениногорска претендует на включение в реестр ОКН
Архитектурно монумент воплощен в виде фонтана высотой 33 метра, окруженного кольцом скульптурных изображений нефтяников
Комитет по охране объектов культурного наследия рассматривает вопрос о включении монумента первооткрывателям нефти в Лениногорске в реестр ОКН, сообщает пресс-служба комитета.
Памятник, возведенный в 1975 году, увековечивает начало добычи нефти в республике и символизирует освоение Ромашкинского нефтяного месторождения — крупнейшего в регионе. Архитектурно монумент воплощен в виде фонтана высотой 33 метра, окруженного кольцом скульптурных изображений нефтяников.
Примечательно, что в 2025 году Лениногорск и НГДУ «Лениногорскнефть» отметили двойные юбилеи: городу исполнилось 70 лет, а нефтедобывающему управлению — 80 лет.
Напомним, что в Казани восстановили усадьбу Боратынского. Здание реставрировалось по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры в сфере культуры».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».