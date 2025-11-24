Новости общества

17:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Памятник нефтяникам Лениногорска претендует на включение в реестр ОКН

14:01, 24.11.2025

Архитектурно монумент воплощен в виде фонтана высотой 33 метра, окруженного кольцом скульптурных изображений нефтяников

Памятник нефтяникам Лениногорска претендует на включение в реестр ОКН
Фото: скрин сайта Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Комитет по охране объектов культурного наследия рассматривает вопрос о включении монумента первооткрывателям нефти в Лениногорске в реестр ОКН, сообщает пресс-служба комитета.

Памятник, возведенный в 1975 году, увековечивает начало добычи нефти в республике и символизирует освоение Ромашкинского нефтяного месторождения — крупнейшего в регионе. Архитектурно монумент воплощен в виде фонтана высотой 33 метра, окруженного кольцом скульптурных изображений нефтяников.

предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Примечательно, что в 2025 году Лениногорск и НГДУ «Лениногорскнефть» отметили двойные юбилеи: городу исполнилось 70 лет, а нефтедобывающему управлению — 80 лет.

Напомним, что в Казани восстановили усадьбу Боратынского. Здание реставрировалось по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры в сфере культуры».

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИстория Татарстан

Новости партнеров

Читайте также