Три новых бесплатных цифровых помощника стали доступны для НКО на портале «Технологии Добра» от «Совкомбанка»

Портал «Технологии Добра» расширил линейку бесплатных решений для некоммерческого сектора.

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Портал «Технологии Добра» расширил линейку бесплатных решений для некоммерческого сектора, добавив три новых сервиса: интернет‑сервис распознавания речи Speech2Text, программу автоматического заполнения документов «Комбинатор» и Telegram‑CRM «Суфлер бот» с подсказками ИИ (18+) . Все продукты доступны НКО по всей стране и работают в единой экосистеме проекта.

Один из трех новых инструментов помогает экономить время на расшифровке встреч, интервью и контента. Речь идет о сервисе распознавания речи Speech2Text, который преобразует аудио— и видеозаписи в текст с высокой точностью, поддерживает популярные форматы MP3, WAV и MP4 и корректно работает даже при шуме и неоднородном звуке. Сервис автоматически очищает записи, расставляет знаки препинания, делит текст по спикерам и формирует краткий ИИ-конспект встречи. Его можно подключить к онлайн-встречам на платформах для проведения видеоконференций «Яндекс Телемост», «МТС Линк», «Сферум» и других — бот станет участником звонка и подготовит расшифровку.

Для мобильной работы доступны боты в мессенджерах. Решение, предоставленное партнером Speech2Text, особенно полезно командам, которые регулярно ведут интервью, лекции, вебинары, создают подкасты и субтитры или часто проводят встречи, требующие последующей текстовой версии.

Для ускорения документооборота на платформе запущен инструмент автоматического заполнения типовых документов «Комбинатор», который помогает готовить бумаги в 10 раз быстрее и избавляет от ошибок. Он подставляет данные в нужные поля, дублирует их по всему документу, приводит слова к правильным падежам и автоматически считает суммы — в итоге формы выглядят единообразно. Такой подход особенно ценен, когда команда тратит часы на повторяющиеся шаблоны или вынуждена дублировать информацию вручную. Решение повышает продуктивность без расширения штата и разгружает координаторов, бухгалтеров и юристов. Продукт предоставлен партнером «Перпетум Софтваре» и ориентирован на организации, где объем однотипных документов стабильно высок.

Для работы с входящими сообщениями прямо в Telegram доступно простое и безопасное CRM-решение «Суфлер бот» с ИИ-подсказками, которое позволяет обрабатывать обращения в одном окне без лишних бюджетов. Подопечные пишут в Telegram-бот, под каждого человека автоматически создается отдельный раздел со статусами по времени, а в момент ответа оператор получает умную подсказку, которую можно принять, отклонить или отредактировать. Алгоритм обучается на реакциях команды и со временем точнее подстраивается под стиль коммуникации. В панели управления можно загрузить файл с материалами проекта, чтобы дополнительно обучить бота и сделать подсказки более релевантными. Это решение особенно полезно небольшим командам с постоянным потоком обращений, когда требуется быстро навести порядок в диалогах, не внедряя тяжелые CRM-системы. Сервис предоставлен партнером Sufler.

«Мы расширяем линейку практичных и бесплатных цифровых инструментов для НКО — именно таких, которые сразу снимают рутину и экономят часы работы. Эти решения помогают командам быстрее разбирать встречи и интервью, безошибочно готовить документы и оперативно отвечать подопечным и донорам», — отметила Мария Сабанцева, руководитель проекта «Технологии Добра».

Все три продукта уже доступны на портале «Технологии Добра»: регистрация занимает несколько минут, после активации каждый пользователь может ознакомиться с методическими материалами и подключиться к нужным сервисам.

Реклама. ПАО «Совкомбанк»