Три новых бесплатных цифровых помощника стали доступны для НКО на портале «Технологии Добра» от «Совкомбанка»

Портал «Технологии Добра» расширил линейку бесплатных решений для некоммерческого сектора.
Портал «Технологии Добра» расширил линейку бесплатных решений для некоммерческого сектора, добавив три новых сервиса: интернет‑сервис распознавания речи Speech2Text, программу автоматического заполнения документов «Комбинатор» и Telegram‑CRM «Суфлер бот» с подсказками ИИ (18+) . Все продукты доступны НКО по всей стране и работают в единой экосистеме проекта.
Один из трех новых инструментов помогает экономить время на расшифровке встреч, интервью и контента. Речь идет о сервисе распознавания речи Speech2Text, который преобразует аудио— и видеозаписи в текст с высокой точностью, поддерживает популярные форматы MP3, WAV и MP4 и корректно работает даже при шуме и неоднородном звуке. Сервис автоматически очищает записи, расставляет знаки препинания, делит текст по спикерам и формирует краткий ИИ-конспект встречи. Его можно подключить к онлайн-встречам на платформах для проведения видеоконференций «Яндекс Телемост», «МТС Линк», «Сферум» и других — бот станет участником звонка и подготовит расшифровку.
- Для мобильной работы доступны боты в мессенджерах. Решение, предоставленное партнером Speech2Text, особенно полезно командам, которые регулярно ведут интервью, лекции, вебинары, создают подкасты и субтитры или часто проводят встречи, требующие последующей текстовой версии.
- Для ускорения документооборота на платформе запущен инструмент автоматического заполнения типовых документов «Комбинатор», который помогает готовить бумаги в 10 раз быстрее и избавляет от ошибок. Он подставляет данные в нужные поля, дублирует их по всему документу, приводит слова к правильным падежам и автоматически считает суммы — в итоге формы выглядят единообразно. Такой подход особенно ценен, когда команда тратит часы на повторяющиеся шаблоны или вынуждена дублировать информацию вручную. Решение повышает продуктивность без расширения штата и разгружает координаторов, бухгалтеров и юристов. Продукт предоставлен партнером «Перпетум Софтваре» и ориентирован на организации, где объем однотипных документов стабильно высок.
- Для работы с входящими сообщениями прямо в Telegram доступно простое и безопасное CRM-решение «Суфлер бот» с ИИ-подсказками, которое позволяет обрабатывать обращения в одном окне без лишних бюджетов. Подопечные пишут в Telegram-бот, под каждого человека автоматически создается отдельный раздел со статусами по времени, а в момент ответа оператор получает умную подсказку, которую можно принять, отклонить или отредактировать. Алгоритм обучается на реакциях команды и со временем точнее подстраивается под стиль коммуникации. В панели управления можно загрузить файл с материалами проекта, чтобы дополнительно обучить бота и сделать подсказки более релевантными. Это решение особенно полезно небольшим командам с постоянным потоком обращений, когда требуется быстро навести порядок в диалогах, не внедряя тяжелые CRM-системы. Сервис предоставлен партнером Sufler.
«Мы расширяем линейку практичных и бесплатных цифровых инструментов для НКО — именно таких, которые сразу снимают рутину и экономят часы работы. Эти решения помогают командам быстрее разбирать встречи и интервью, безошибочно готовить документы и оперативно отвечать подопечным и донорам», — отметила Мария Сабанцева, руководитель проекта «Технологии Добра».
Все три продукта уже доступны на портале «Технологии Добра»: регистрация занимает несколько минут, после активации каждый пользователь может ознакомиться с методическими материалами и подключиться к нужным сервисам.
