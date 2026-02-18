Комплексное решение FLAMAX применили в Свердловской области

Один из складских комплексов г. Верхняя Пышма в рамках обновления своей противопожарной инфраструктуры использовал решение для хранения и подачи воды от FLAMAX

Фото: представлено пресс-службой FLAMAX

Специалисты предприятия выполнили заказ «под ключ»: спроектировали, произвели, доставили и установили резервуары и насосную станцию на объекте заказчика.

Работа по реализации комплексного заказа шла одновременно по двум направлениям.

Резервуарное направление оперативно изучило потребности заказчика и разработало проект двух сборных емкостей суммарным объемом 790 м3 со следующими габаритами: диаметр — 8,58 м, высота — 7,81 м.

Уличное исполнение обусловило ряд конструкционных характеристик, таких как снеговая и ветровая нагрузка, а также перепад температур: от -47С до +38С.

Проект был изготовлен на заводе FLAMAX в Татарстане и в разобранном виде автомобильным транспортом отправлен в Свердловскую область.

В рамках монтажа, емкости разместили единым блоком с насосной станцией, что значительно сократило сопутствующие затраты клиента.

Насосная станция пожаротушения была исполнена в одном блок-боксе 10,0*3,3 м на базе 3 насосов (2 рабочих + 1 резервный). Насосные агрегаты Masdaf NMM100-250 с общими параметрами 580 м³/ч, 80 м, предусмотрен жокей-насос для поддержания давления в дежурном режиме. Обвязка выполнена из нержавеющей стали.

В соответствии с потребностью заказчика станция подает воду сразу по 2 направлениям, из нее выходит сразу 4 напорных трубопровода: две нитки трубопровода Ду150, оборудованных регулирующим клапаном для снижения давления до установленного (так как в этой системе требуется меньшее давление), и два напорных трубопровода Ду200 с давлением в них 80 м. Установлен тестовый трубопровод для проверки работы станции.

