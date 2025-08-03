Татарстан в числе лидеров по росту гастрономического туризма в России

Татарстан привлекает туристов своими традиционными блюдами, такими как эчпочмаки и чак-чак, а также разнообразными гастрономическими фестивалями

Фото: Артем Дергунов

Спрос на гастрономический туризм в России этим летом увеличился на 30%, и Татарстан оказался среди лидеров, наряду с Краснодарским краем и Калининградом. Об этом сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Путешественники все чаще выбирают поездки не только ради природы и достопримечательностей, но и для знакомства с местной кухней. Дегустация национальных блюд и посещение рынков, ферм и гастрономических фестивалей становятся важной частью путешествия.

Татарстан привлекает туристов своими традиционными блюдами, такими как эчпочмаки и чак-чак, а также разнообразными гастрономическими фестивалями. Средняя стоимость аренды жилья в регионе составляет 5 330 рублей в сутки, что на 4% выше, чем в прошлом году.

В целом россияне все чаще выбирают гастрономические направления, и это направление становится массовым.

Также Казань заняла второе место по росту числа концертов в России.



Анастасия Фартыгина