В РКБ Татарстана удалили щитовидку размером с голову

Операцию провели у 71-летней жительницы Альметьевска, зоб угрожал сдавливанием трахеи, доли железы имели размеры до 16×9×8 см

В Республиканской клинической больнице Татарстана хирурги успешно удалили зоб щитовидной железы у жительницы Альметьевска, сообщили в пресс-службе РКБ.

Пациентка почти 40 лет откладывала операцию из-за страха. Когда женщине исполнился 71 год, она обратилась в больницу с очередным приступом астмы. Врачи обнаружили, что разросшийся зоб начал сдавливать трахею, создавая угрозу удушья.

Операцию провели заместитель главного врача по медицинской части Руслан Зефиров и хирург Искандер Тохиржон. Через мини-разрез были удалены доли щитовидной железы размером 13×9×8 см и 16×9×8 см.

Через несколько дней пациентку выписали домой.

Ранее «Реальное время» писало, что на медицинскую авиацию для скорой помощи в Татарстане направят еще 80 млн рублей.

Ариана Ранцева