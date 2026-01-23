В Казани Дом Гуревича на улице Астрономической не признали памятником культуры

Согласно выводам эксперта, здание якобы не обладает достаточной историко-культурной ценностью для получения охранного статуса

Фото: скриншот с сайта Гугл.карты

Историческое здание 1881 года постройки, расположенное на углу улиц Астрономической и Островского, не будет включено в единый государственный реестр ОКН. Соответствующее заключение государственной историко-культурной экспертизы опубликовало Татарстанское общество охраны памятников в своем телеграм-канале.

Речь идет о «Доме Д.К. Гуревича», возведенном по проекту архитектора П.И. Романова. Согласно выводам эксперта Александра Мартынова, здание якобы не обладает достаточной историко-культурной ценностью для получения охранного статуса.

Градозащитники указывают на внутреннее противоречие в тексте экспертизы. Оценка проводилась по научной концепции О.И. Пруцина, и в промежуточных выводах объект соответствовал критериям ценности. Однако в итоговом резюме эксперт констатировал, что здание не может быть отнесено к числу памятников.

Общество охраны памятников выразило категорическое несогласие с данными выводами, отметив, что это далеко не первое отрицательное заключение данного эксперта (ранее он также отказал в статусе памятника дому, где родился М.М. Вахитов). Члены Общества направили официальное обращение в Комитет РТ по охране ОКН с требованием пересмотреть результаты экспертизы.

Улица Астрономическая заканчивается исчезнувшими домами, в которых довольно тесно, судя по адресным книгам позапрошлого столетия, жили представители разнообразных профессий: от музыкантов до стоматологов. Кроме того, здесь можно (было) увидеть немало интересных примеров ковки, очень популярной на рубеже XIX—XX веков. Подробнее — в материале Радифа Кашапова.

Рената Валеева