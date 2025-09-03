Депутаты хотят обязать онлайн-платформы бороться с буллингом в детских сообществах
Инициативу направили министру цифрового развития Максуту Шадаеву
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили министру цифрового развития Максуту Шадаеву внедрить дополнительные механизмы защиты детей от буллинга в онлайн-сообществах. Соответствующее письмо направлено министру, сообщает ТАСС.
Предлагается обязать администраторов сообществ, чья аудитория пользователей включает не менее 10% несовершеннолетних, внедрять следующие меры:
- упрощенные механизмы подачи жалоб на оскорбительный и травмирующий контент со стороны несовершеннолетних пользователей и их законных представителей;
- ускоренное удаление информации, содержащей признаки травли и буллинга;
- применение временных ограничений на участие в детских онлайн-сообществах пользователей, допустивших распространение указанной информации.
По мнению парламентариев, закрепление подобной обязанности создаст необходимую нормативную базу для формирования «антибуллингового регламента» для онлайн-платформ, ориентированных на детскую аудиторию.
Ранее было предложено ввести штрафы до 500 тыс. рублей за буллинг и кибербуллинг
