Новости общества

18:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Депутаты хотят обязать онлайн-платформы бороться с буллингом в детских сообществах

18:23, 03.09.2025

Инициативу направили министру цифрового развития Максуту Шадаеву

Депутаты хотят обязать онлайн-платформы бороться с буллингом в детских сообществах
Фото: Екатерина Петрова

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили министру цифрового развития Максуту Шадаеву внедрить дополнительные механизмы защиты детей от буллинга в онлайн-сообществах. Соответствующее письмо направлено министру, сообщает ТАСС.

Предлагается обязать администраторов сообществ, чья аудитория пользователей включает не менее 10% несовершеннолетних, внедрять следующие меры:

  • упрощенные механизмы подачи жалоб на оскорбительный и травмирующий контент со стороны несовершеннолетних пользователей и их законных представителей;
  • ускоренное удаление информации, содержащей признаки травли и буллинга;
  • применение временных ограничений на участие в детских онлайн-сообществах пользователей, допустивших распространение указанной информации.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению парламентариев, закрепление подобной обязанности создаст необходимую нормативную базу для формирования «антибуллингового регламента» для онлайн-платформ, ориентированных на детскую аудиторию.

Ранее было предложено ввести штрафы до 500 тыс. рублей за буллинг и кибербуллинг

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также