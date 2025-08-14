В России предложили ввести штрафы до 500 тыс. рублей за буллинг и кибербуллинг

Авторы законопроекта предлагают ввести в КоАП отдельный состав правонарушений под названием «травля»

Фото: Динар Фатыхов

В России предложили ввести штрафы до 500 тыс. рублей за буллинг и кибербуллинг. Соответствующий законопроект разработали депутаты ЛДПР, сообщают «Известия».

Авторы документа предлагают ввести в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) отдельный состав правонарушений под названием «травля». Под ней будут подразумеваться «систематическое унижение чести и достоинства другого лица», в том числе в интернете. За лицо, не достигшее 16 лет, ответственность будут нести родители или опекуны.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Буллинг, а по-русски — банальная травля и унижение человека, стал серьезной проблемой в России, от которой страдают и взрослые, и дети. В особенности, конечно, несовершеннолетние с их неокрепшей психикой. Возможности мессенджеров и соцсетей кратно усиливают воздействие на жертву. Мы считаем, что профилактических мер здесь недостаточно — нужно наказывать «киберподонков» рублем. Причем существенно, чтобы этим тварям неповадно было лить виртуальную грязь на людей, — считает председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Штрафы за буллинг для физлиц могут составить от 10 тыс. до 50 тыс., для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Напомним, организаторов травли в школах могут начать временно переводить в специальные учебно-воспитательные учреждения. Такой законопроект недавно разработали в России. Отправка в спецшколы должна стать самой жесткой мерой в отношении школьников, которые неоднократно участвовали в буллинге и применяли физическое насилие.

Галия Гарифуллина