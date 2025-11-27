В Нижнекамске Дом детского творчества получил 72 млн рублей на оснащение

В текущем году в Доме творчества уже полностью завершен капремонт

Дом детского творчества в Нижнекамске, который после реконструкции получит название Дом первых имени И. Садыкова, получил финансирование в размере 72 млн рублей на оснащение современным оборудованием и мебелью. Средства выделены по решению раиса РТ. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

По словам Беляева, это значимый шаг для развития системы дополнительного образования в районе. Он подчеркнул, что Дом первых призван стать ключевым центром творческого роста и раскрытия потенциала местной молодежи.

В текущем году в Доме творчества уже полностью завершен капремонт здания и проведено комплексное благоустройство прилегающей территории. В ближайшее время предстоит установка нового оборудования, после чего состоится торжественное открытие обновленного пространства. Администрация города отмечает, что этот объект станет первым в Татарстане уникальным образовательным центром нового формата — Домом первых.

В рамках реконструкции особое внимание уделено восстановлению памятной таблички, посвященной Ильдусу Харисовичу Садыкову, в честь которого назван центр. Табличка вновь появится на фасаде здания, отдавая дань уважения почетному жителю города и его вкладу в развитие детского образования.

После открытия Дом первых предложит образовательные лаборатории новейшего формата, более 20 кружков различной направленности, оснащенные инновационным оборудованием. Занятия будут проводить квалифицированные педагоги. Также в здании появятся концертный и бальный залы для проведения разнообразных мероприятий.

На прилегающей территории обновлены пешеходные и подъездные дорожки, созданы велодорожки и установлена современная система освещения.

Рената Валеева