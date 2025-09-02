Татарстан выделит 25 млн рублей на борьбу с борщевиком Сосновского

Эти средства будут выделены из бюджета и распределены между муниципальными районами и городскими округами

Фото: Максим Платонов

В 2025 году Татарстан направит 25 млн рублей на уничтожение борщевика Сосновского, который растет на муниципальных земельных участках. Эти средства будут выделены из бюджета и распределены между муниципальными районами и городскими округами. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Минсельхоз Татарстана будет предоставлять субсидии в зависимости от площади, засоренной этим опасным растением. Каждый год власти выделяют средства для борьбы с борщевиком, чтобы защитить местные экосистемы и улучшить состояние земель.

Борщевик Сосновского представляет собой серьезную угрозу для окружающей среды, так как его сок может вызвать ожоги у людей и животных. Поэтому уничтожение этого растения становится важной задачей для сохранения здоровья населения и экологии региона.

Напомним, что площадь распространения борщевика в Татарстане достигла 2,6 тыс. гектаров, при этом ситуация продолжает ухудшаться. Особенно пострадали Высокогорский, Балтасинский, Пестречинский, Агрызский, Арский и Лаишевский районы, а также Казань. Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий с марта 2026 года всех владельцев земельных участков бороться с инвазивными растениями. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина