Урожай зерна в России в 2025 году составил 138,76 млн тонн

Урожай картофеля вырос на 9,4% в 2025 году

Фото: Реальное время

Сбор зерновых и зернобобовых культур в России в 2025 году составил 138,76 млн тонн, в том числе 90,9 млн тонн пшеницы. Об этом говорится в уточненных, но по-прежнему предварительных, данных Росстата. Ранее ведомство оценивало урожай зерна в 139,4 млн тонн, включая 91,4 млн тонн пшеницы, сообщает «Интерфакс».

Для сравнения, в 2024 году в России было собрано 125,9 млн тонн зерна, из которых 91,4 млн тонн приходилось на пшеницу.

По другим культурам изменения оказались незначительными. Сбор ржи составил 998,8 тыс. тонн против 1,2 млн тонн годом ранее, ячменя — 19,6 млн тонн против 16,7 млн тонн, кукурузы — 12,7 млн тонн против 13,9 млн тонн, гречихи — 923,4 тыс. тонн против 1,2 млн тонн. Урожай овса вырос до 379,3 тыс. тонн с 302,9 тыс. тонн, проса — до 351,9 тыс. тонн с 323,8 тыс. тонн.

Сбор зернобобовых культур увеличился до рекордных 8 млн тонн против 5,4 млн тонн в 2024 году. В масложировом комплексе объемы в целом сохранились: подсолнечник — 17 млн тонн, соя — 8,96 млн тонн, рапс — 5,6 млн тонн. Урожай сахарной свеклы снизился до 43,6 млн тонн с 45,1 млн тонн, а сбор льна-долгунца вырос до 29,3 тыс. тонн с 25,9 тыс. тонн.

Сбор картофеля в 2025 году увеличился на 9,4% и достиг 19,5 млн тонн. Производство овощей снизилось на 0,9% — до 13,8 млн тонн. Урожай плодов и ягод вырос до 4,3 млн тонн против 4 млн тонн годом ранее.

Ранее «Реальное время» писало, что Россия сохранила первенство в экспорте пшеницы — 41 млн тонн проданного зерна.

Ариана Ранцева