Более 3 тонн продуктов раздали нуждающимся семьям Казани

Благотворительные фонды Казани совместно провели крупную продуктовую акцию для нуждающихся. 156 семьям было передано более трех тонн продуктов, включая мясо, крупы, масло и сахар. Помощь получили 580 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации: многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры и те, кто ухаживает за тяжелобольными родственниками.
