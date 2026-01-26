Новые налоги для самозанятых вводиться не будут до 2028 года

Эксперимент по специальному налогу на профессиональный доход действует до конца 2028 года, ставки — 4 и 6 процентов

Фото: Михаил Захаров

Самозанятые граждане не будут облагаться новыми налогами до окончания эксперимента по специальному налогу на профессиональный доход в 2028 году. Об этом сообщил член комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев по итогам встречи фракции с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами кабинета министров, пишет ТАСС.

— До завершения эксперимента никаких дополнительных решений, которые увеличивали бы фискальную нагрузку для самозанятых, их клиентов или платформ, приниматься не будет — подчеркнул Исаев.

Он также отметил, что добровольное участие самозанятых и платформенно занятых в системе социального страхования будет поощряться. По словам депутата, фракция совместно с правительством будет разрабатывать долгосрочную систему социальных гарантий для новой формы занятости, чтобы поддерживать экономическую инициативу и обеспечивать защиту работников платформ.

С 2019 года для самозанятых с доходом до 2,4 млн рублей в год действует ставка налога на профессиональный доход: 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года.

Ранее «Реальное время» писало, что каждый пятый работодатель в Казани сотрудничает с самозанятыми.

Ариана Ранцева