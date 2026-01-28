Трамп заявил о притоке $18 трлн инвестиций в экономику США

По его словам, фондовые рынки после выборов 52 раза обновляли рекорды

Президент США Дональд Трамп заявил, что за год его пребывания у власти в американскую экономику было привлечено около $18 трлн инвестиций. Об этом он сообщил во время выступления в Вашингтоне, посвященного инициативе по открытию накопительных счетов для несовершеннолетних, пишет ТАСС.

По словам Трампа, после президентских выборов в ноябре 2024 года фондовые биржи США 52 раза обновляли рекордные значения, что привело к росту их капитализации на $9 трлн. Он отметил, что объем инвестиций в экономику страны достиг $18 трлн и может увеличиться в дальнейшем.

Глава Белого дома подчеркнул, что ранее максимальный годовой объем инвестиций в США составлял $3 трлн и был зафиксирован около 10 лет назад. Трамп также заявил, что по всей стране ведется строительство тысяч предприятий и крупных заводов.

Ранее президент США сообщал, что до конца 2025 года объем инвестиций в американскую экономику за счет таможенных пошлин на импорт может превысить $20 трлн. В апреле 2025 года он объявил о введении импортных пошлин в отношении продукции из 185 стран и территорий, впоследствии корректируя тарифные ставки для ряда государств.

Ариана Ранцева