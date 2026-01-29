Банк ЗЕНИТ расширил возможности цифровых сервисов ЗЕНИТ Онлайн
Появились функции для оплаты за рубежом и контроля штрафов и коммунальных платежей
Банк ЗЕНИТ продолжает развитие цифровых сервисов интернет-банка и мобильного приложения ЗЕНИТ Онлайн. Клиентам стали доступны новые функции, которые делают повседневные платежи и контроль расходов еще удобнее.
В разделе «Платежи» появились:
- подписки на уведомления о начислении штрафов, налогов и платежей за услуги ЖКХ. Подробный порядок подключения подписок можно найти в инструкции;
- оплата услуг мобильной связи операторов стран СНГ (Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Армении) — в разделе «Мобильная связь Ближнего Зарубежья»;
- оплата онлайн-игр поставщиков стран СНГ в разделе «Игры и соцсети».
Новые возможности ЗЕНИТ Онлайн (0+) позволяют клиентам быстрее оплачивать наиболее востребованные услуги, а также упрощают контроль за регулярными платежами.
Актуальные версии мобильного приложения ЗЕНИТ Онлайн доступны в RuStore, Samsung Galaxy Store, а также для скачивания напрямую на сайте Банка ЗЕНИТ.
Реклама. ПАО Банк ЗЕНИТ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».