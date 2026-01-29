Новости экономики

Банк ЗЕНИТ расширил возможности цифровых сервисов ЗЕНИТ Онлайн

12:00, 29.01.2026

Появились функции для оплаты за рубежом и контроля штрафов и коммунальных платежей

Банк ЗЕНИТ продолжает развитие цифровых сервисов интернет-банка и мобильного приложения ЗЕНИТ Онлайн. Клиентам стали доступны новые функции, которые делают повседневные платежи и контроль расходов еще удобнее.

В разделе «Платежи» появились:

  • подписки на уведомления о начислении штрафов, налогов и платежей за услуги ЖКХ. Подробный порядок подключения подписок можно найти в инструкции;
  • оплата услуг мобильной связи операторов стран СНГ (Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Армении) — в разделе «Мобильная связь Ближнего Зарубежья»;
  • оплата онлайн-игр поставщиков стран СНГ в разделе «Игры и соцсети».

Новые возможности ЗЕНИТ Онлайн (0+) позволяют клиентам быстрее оплачивать наиболее востребованные услуги, а также упрощают контроль за регулярными платежами.

Актуальные версии мобильного приложения ЗЕНИТ Онлайн доступны в RuStore, Samsung Galaxy Store, а также для скачивания напрямую на сайте Банка ЗЕНИТ.

Реклама. ПАО Банк ЗЕНИТ.

