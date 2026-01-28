Новости экономики

Курс доллара на 29 января снизился до 76,2 рубля

18:30, 28.01.2026

Евро подорожал, достигнув 91,2988 рубля, юань подешевел до 10,943 рубля

Фото: Анастасия Фартыгина

Банк России установил на 29 января 2026 года официальный курс рубля к иностранным валютам, сообщает ТАСС.

Доллар США подешевел на 28,57 копейки и составил 76,2662 рубля. Евро, наоборот, подорожал на 36,59 копейки, достигнув 91,2988 рубля. Курс китайского юаня снизился на 3,21 копейки и составил 10,943 рубля.

Ранее «Реальное время» писало, что учетная цена золота впервые превысила 12 тыс. рублей за грамм.

Ариана Ранцева

