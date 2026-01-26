Руслан Шевченко: «Труд венчурного инвестора похож на труд золотоискателя»
Львиная доля инвестиций в студенческие стартапы Татарстана пришлась на 2025 год — более 170 млн рублей
Венчурные инвесторы Татарстана активно поддерживают молодые таланты, вкладывая средства в студенческие и научные стартапы. За 2024—2025 годы совместно с Университетской стартап-студией (УСС) и фондом «Лобачевский» профинансировано 26 проектов, общий объем инвестиций в которые превысил 243 млн рублей.
По данным ИВФ РТ, львиная доля инвестиций пришлась на 2025 год — более 170 млн рублей, в то время как в 2024 году было вложено более 73 млн рублей. УСС поддержала 21 проект, а фонд «Лобачевский» — пять.
Шевченко подчеркнул, что ценность стартап-студии заключается не только в финансовой поддержке. Команды получают помощь в поиске партнеров, усилении команды и доработке проектов.
Инвестиции в студенческие стартапы в Татарстане рассматриваются как важный инструмент для решения задач импортозамещения. Подробности — в материале «Татарстан сделал ставку на студентов для решения проблем с импортозамещением».
