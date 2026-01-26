Руслан Шевченко: «Труд венчурного инвестора похож на труд золотоискателя»

Львиная доля инвестиций в студенческие стартапы Татарстана пришлась на 2025 год — более 170 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Венчурные инвесторы Татарстана активно поддерживают молодые таланты, вкладывая средства в студенческие и научные стартапы. За 2024—2025 годы совместно с Университетской стартап-студией (УСС) и фондом «Лобачевский» профинансировано 26 проектов, общий объем инвестиций в которые превысил 243 млн рублей.

По данным ИВФ РТ, львиная доля инвестиций пришлась на 2025 год — более 170 млн рублей, в то время как в 2024 году было вложено более 73 млн рублей. УСС поддержала 21 проект, а фонд «Лобачевский» — пять.

— С одной стороны, стартапов действительно много — у инвестора есть выбор. С другой, труд венчурного инвестора похож на труд золотоискателя, необходимо найти именно перспективный проект. Так, за 2025 год мы проработали более 200 идей. Называю их идеями, потому что среди них были разные замыслы — от ранних стадий до более зрелых проектов. Из этого количества мы поддержали 21 проект, — объяснил в разговоре с «Реальным временем» гендиректор УСС Руслан Шевченко.

Шевченко подчеркнул, что ценность стартап-студии заключается не только в финансовой поддержке. Команды получают помощь в поиске партнеров, усилении команды и доработке проектов.

Рената Валеева