Россияне в 2025 году впервые за семь лет взяли менее 1 млн ипотек

17:47, 28.01.2026

Однако эксперты зафиксировали последовательное восстановление ипотечного кредитования

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году жители России оформили 996,06 тыс. ипотечных кредитов. Это минимальный показатель с 2018-го, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро и ЦБ.

Отмечается, что в сравнении с 2024-м количество выдач сократилось на 14%. Причем общая сумма ипотечного займа составила 4,42 трлн рублей (-9% относительно прошлого года).

По словам гендиректора ОКБ Михаила Алексина, в 2025 году эксперты зафиксировали последовательное восстановление ипотечного кредитования. После минимума января практически каждый месяц рынок хоть немного, но прибавлял, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что большинство инвесторов в недвижимость отказались от стратегии быстрой перепродажи.

Никита Егоров

ЭкономикаБанки

